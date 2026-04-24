Garlasco si valuta la revisione | cosa cambia per Stasi e che succede ora

Stamattina a Milano si sono incontrati la procuratrice generale e il procuratore di Pavia per discutere sulla possibilità di una revisione della condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La questione riguarda una possibile modifica della sentenza definitiva e cosa comporterebbe questa revisione nel procedimento legale. La decisione finale non è ancora stata presa, ma le discussioni sono in corso.

Ipotesi revisione della condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Si sono incontrati questa mattina la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone. Al centro dell'incontro ufficiale, durato circa 45 minuti, la nuova indagine sull'omicidio di Garlasco, prossima alla chiusura. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Pavia e condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, vede come unico indagato l'amico del fratello della vittima Andrea Sempio per omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, l'allora fidanzato dalla 26enne condannato in via definitiva per il delitto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, si valuta la revisione: cosa cambia per Stasi e che succede ora Notizie correlate “Revisione del processo”. Terremoto Garlasco, la notizia proprio ora: cosa succedeIl caso giudiziario che da anni resta al centro dell’attenzione pubblica e mediatica torna a muoversi su un terreno delicato e complesso. Garlasco, la Procura di Pavia valuta la revisione del processo contro Stasi: dall'impronta al dna, le proveAlberto Stasi è in carcere dal 2015, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, assassinata in casa il 13 agosto 2007. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caso Garlasco, nuovi audio riaprono il giallo: ombre di depistaggio nella nuova inchiesta sull’omicidio Poggi; Garlasco, la versione di Alberto Stasi sulle palline di carta trovate sul tavolo della cucina di casa Poggi; Garlasco, nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio: cosa filtra; Garlasco, la vicina dei Poggi parla di Andrea Sempio e degli amici di Marco: Non ho mai visto nessuno qui. Garlasco, l'ipotesi revisione della condanna di Alberto Stasi: cosa cambia e che succede oraIpotesi revisione della condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Si sono incontrati questa mattina la procuratrice ... iltempo.it Garlasco, la clamorosa indiscrezione: la Procura valuta la revisione del processo per Alberto Stasi: svelate le carte su Andrea SempioNuovi elementi sull'ora della morte e audio inediti potrebbero riaprire il caso Garlasco. La Procura valuta la revisione per Alberto Stasi. notizie.com "Ore 14 Sera: Speciale Garlasco". Una puntata speciale dedicata ai nuovi sviluppi del caso e agli ultimi elementi emersi oggi sull’omicidio di Chiara Poggi. Gli inquirenti starebbero valutando elementi che, per la Procura di Pavia, potrebbero escludere Alberto facebook La Strambata del 24 aprile 2026: il caso di Garlasco e la Festa della Liberazione x.com