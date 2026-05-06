Il contratto dell’attaccante serbo scadrà il 30 giugno 2026. Sono arrivati nuovi aggiornamenti riguardo al suo futuro professionale. Le trattative e le possibili decisioni in merito sono al centro dell’attenzione negli ultimi giorni. Le discussioni tra il giocatore e il club continuano, senza ancora una comunicazione ufficiale. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Il contratto dell’attaccante serbo scadrà il prossimo 30 giugno 2026: ecco le ultimissime sul suo futuro. La sua stagione è stata influenzata dal grave infortunio rimediato a fine 2025 e dal successivo intervento chirurgico per la riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro che lo ha tenuto fermo ai box per oltre 4 mesi. Ora Dusan Vlahovic è finalmente tornato in campo e nell’ultimo turno di campionato contro l’Hellas Verona ha messo a segno la rete del definitivo 1-1 grazie a uno splendido calcio di punizione. Vlahovic nei radar del Barcellona (Ansa) – Calciomercato.it Adesso, però, la Juve si interroga sul futuro dell’attaccante serbo che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Futuro Vlahovic, arrivano nuovi importanti aggiornamenti

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