Futuro dell' Olimpia Teodora il sindaco | Mancata disponibilità del Comune? Noi applichiamo la legge

Il sindaco ha commentato la situazione dell'Olimpia Teodora, affermando che il Comune applica la legge in merito alla mancata disponibilità delle risorse necessarie. Ha precisato che non ci sono margini di manovra oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La discussione riguarda il futuro della squadra e le questioni economiche legate al sostegno istituzionale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui passi successivi.

Il sindaco Alessandro Barattoni interviene senza mezzi termini sul coinvolgimento del Comune rispetto al futuro e alla sostenibilità economica dell'Olimpia Teodora. Qualche settimana fa, in attesa della promozione in A3 della squadra, poi conquistata, le finanze della società erano tornate ad.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Olimpia Teodora verso la A, ma senza finanziamenti: "Da aziende e Comune pochi aiuti, il futuro è a rischio"A un soffio dalla promozione in A3 il futuro dell'Olimpia Teodora, squadra di volley ravennate dal passato glorioso, è pero tutt'altro che sereno. Ko a sorpresa per l'Olimpia Teodora: la capolista scivola 3-0 sul campo dell'AnderliniQuello che doveva essere un impegno testa-coda tutto sommato abbordabile, si è trasformato nella seconda sconfitta stagionale per le ravennati... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il volley femminile torna in Serie A, Olimpia Teodora festeggia la promozione: ora tempo di decisioni importanti; Olimpia Teodora, le difficoltà economiche non fanno paura. Il presidente Poggi: La A3 si farà; Olimpia Teodora, stagione da protagonista. Coach Rizzi: Il gruppo ha fatto la differenza, ora servono le risorse per la A3; Volley B1 donne, la soddisfazione di Rizzi: Teodora, una stagione da 10 e lode: giocare la A3 a Ravenna sarebbe la ciliegina. Dichiarazione del sindaco Alessandro Barattoni sull’Olimpia TeodoraLeggo, per l’ennesima volta, alcuni virgolettati del presidente dell’Olimpia Teodora che tira nuovamente in ballo l’amministrazione comunale associandola ai problemi economici della società che presi ... ravennawebtv.it Olimpia Teodora, le difficoltà economiche non fanno paura. Presidente Poggi: «La A3 si farà»«L’obiettivo è mantenere il telaio della rosa della B». Per completare l'iscrizione dovranno essere saldate il 90% delle mensilità mancanti al gruppo squadra entro fine maggio ... ravennaedintorni.it Ravenna. Dichiarazione del sindaco Alessandro Barattoni sull'Olimpia Teodora - facebook.com facebook