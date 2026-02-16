Ko a sorpresa per l' Olimpia Teodora | la capolista scivola 3-0 sul campo dell' Anderlini

Quello che doveva essere un impegno testa-coda tutto sommato abbordabile, si è trasformato nella seconda sconfitta stagionale per le ravennati Inatteso stop per la capolista Olimpia Teodora, che cade per 3-0 sul campo dell’Anderlini Modena. Quello che doveva essere un impegno testa-coda tutto sommato abbordabile, si è trasformato nella seconda sconfitta stagionale per le Leonesse che, alle prese con qualche problema fisico, non sono riuscite a uscire, travolte dalla fisicità e dall’entusiasmo delle giovani guidate da Roberta Maioli, protagoniste di una super partita. Ora per le ravennati sarà fondamentale resettare e rialzarsi fin da sabato prossimo nella partita casalinga contro San Giorgio Piacentino (fischio d’inizio ore 17 al PalaCosta di Ravenna).🔗 Leggi su Ravennatoday.it

L’Amaro Dhelios torna in campo per un nuovo turno casalingo della Serie C maschile.

Il volley femminile dell’Olimpia Teodora si interrompe a Ostiano, dove dopo tre mesi di successi consecutivi si ferma la serie di 11 vittorie.

