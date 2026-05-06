Futuribili prima giornata con duecento colloqui con le imprese e cinquanta incontri con gli psicologi

Oggi si è tenuta la prima giornata di Futuribili, il festival dedicato all’orientamento e al lavoro, promosso da Send Ets nell’ambito del progetto Lol. La giornata si è aperta con circa duecento colloqui tra partecipanti e aziende, e cinquanta incontri con gli psicologi. L’evento si è svolto presso l’Ecomuseo Mare Memoria Viva e proseguirà nelle prossime giornate con altre attività e incontri.

Si è svolta oggi, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, la prima giornata di Futuribili – il festival di orientamento per futuri desiderabili, promosso da Send Ets nell’ambito del progetto Lol – Linee per l’orientamento e il lavoro.La giornata del 6 maggio ha visto l’avvio delle attività con la.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "Visit Salerno & Cilento": al via gli incontri operativi con le imprese turisticheDopo la presentazione ufficiale del progetto strategico "Visit Salerno & Cilento - Essenza Mediterranea", la Camera di Commercio di Salerno avvia la... Ospedale del Valdarno: nuovo appuntamento con gli “Incontri con gli specialisti e le specialiste”Arezzo, 13 marzo 2026 – Ospedale del Valdarno: nuovo appuntamento con gli “Incontri con gli specialisti e le specialiste”. Altri aggiornamenti Si parla di: Futuribili: a Palermo torna il Festival di orientamento che aiuta gli studenti a scegliere il mestiere giusto. Futuribili apre a Palermo: duecento colloqui con le imprese e cinquanta incontri di orientamentoHa preso il via all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo la prima giornata di Futuribili – il festival di orientamento per futuri desiderabili, promosso da Send ETS nell’ambito del progetto LOL – Lin ... vivienna.it Né talent show né fiera del lavoro: a Palermo duecento studenti incontrano le imprese (e sé stessi)Ha preso il via, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, a Palermo, la prima giornata di Futuribili – festival di orientamento per futuri desiderabili promosso da Send ETS nell’ambito del progetto LOL (Linee ... orizzontescuola.it