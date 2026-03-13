Visit Salerno & Cilento | al via gli incontri operativi con le imprese turistiche

La Camera di Commercio di Salerno ha avviato gli incontri operativi con le imprese turistiche del territorio, dopo aver presentato il progetto strategico

Dopo la presentazione ufficiale del progetto strategico "Visit Salerno & Cilento - Essenza Mediterranea", la Camera di Commercio di Salerno avvia la fase operativa sul territorio. L'obiettivo è la costruzione del network di operatori, un'aggregazione volontaria e gratuita aperta a tutte le aziende della filiera: ricettività, ristorazione, servizi, cultura, outdoor, enogastronomia, mobilità, eventi, ecc. Il network ha la funzione di strutturare prodotti turistici pronti per il mercato e di confluire nel primo catalogo dei prodotti turistici della destinazione, strumento base per le prossime campagne di promozione internazionale e digital marketing. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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