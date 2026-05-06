Furto di gioielli da 40mila euro a Udine | misura cautelare per due 30enni dell’agro aversano

Nel pomeriggio di ieri, due uomini di circa 30 anni, residenti nell’Agro Aversano, sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in seguito a un furto di gioielli per un valore di circa 40mila euro a Udine. La misura cautelare è stata disposta dopo le indagini relative all’episodio. Nessun dettaglio è stato reso noto sui soggetti coinvolti o sulle modalità del furto.

È scattata nel pomeriggio di ieri un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di due uomini di circa 30 anni, residenti nell’Agro aversano.Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini.🔗 Leggi su Casertanews.it

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