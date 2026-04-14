Armi e aggressioni nell’Agro Aversano due arresti nel clan Picca-Di Martino

Due persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine antimafia che coinvolge le province di Napoli e Caserta. L’operazione ha portato al sequestro di armi e alla denuncia di altri soggetti per episodi di aggressione e violenza legati al clan Picca-Di Martino nell’area dell’Agro Aversano. Le forze dell’ordine hanno condotto diverse perquisizioni, trovando armi da fuoco e materiali riconducibili alle attività criminali del gruppo.

Nuovo sviluppo nell’ambito di un’inchiesta antimafia tra le province di Napoli e Caserta. Nella mattinata di oggi i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, su delega della Procura della Repubblica di Napoli e sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone. I destinatari del provvedimento risultano già detenuti dallo scorso settembre 2024. Secondo gli inquirenti, sarebbero responsabili di gravi reati contro la persona e violazioni in materia di armi, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Picca–Di Martino, attivo nei territori di Teverola, Carinaro e nelle aree limitrofe.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Armi e aggressioni nell’Agro Aversano, due arresti nel clan Picca-Di Martino Droga, armi ed esplosivi: blitz della Finanza nell'Agro, 4 arrestiNel corso delle operazioni sono stati eseguiti quattro arresti e numerosi sequestri. Maxi operazione antidroga nell’Agro Nocerino Sarnese: tre arresti, sequestrate armi ed esplosiviBlitz nell’Agro Nocerino Sarnese: sequestrati stupefacenti, armi clandestine e ordigni ad alto rischio.