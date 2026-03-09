Ondata di furti e rapine a Cerignola chiesti rinforzi al Viminale | I cittadini non possono aspettare

A Cerignola si registra una serie di furti e rapine che ha spinto i deputati del Movimento 5 Stelle a chiedere rinforzi al Viminale. Antonio Colucci e Leonardo Donno hanno presentato un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, chiedendo quali iniziative siano in programma per aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La richiesta nasce dalla crescita di episodi criminali nella zona.

I deputati del Movimento 5Stelle, Alfonso Colucci e Leonardo Donno, hanno inviato una interrogazione al ministro Piantedosi per il potenziamento delle forze dell'ordine nel comune ofantino Nei mesi scorsi nel centro ofantino si è registrata una preoccupante intensificazione di episodi come furti in abitazione, di autovetture, rapine e diverse condotte a danni di attività commerciali e cittadini. Un'ondata che hanno intensificato le criticità in termini di sicurezza del territorio: “Una situazione allarmante che determina ripercussioni anche sul tessuto economico e produttivo della città, esponendo commercianti, imprenditori e operatori economici a un clima di crescente insicurezza”, commentano Colucci e Donno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

