Furti auto cavallo di ritorno e altre accuse | cinque condanne in abbreviato

Quattro uomini e una donna sono stati condannati ieri dal giudice per le udienze preliminari di Brindisi in un procedimento legato a furti di auto, cavallo di ritorno e altre accuse. L'inchiesta, condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura locale, ha portato alla luce diversi episodi di furto e ricettazione, con le condanne che riguardano le accuse emerse nel corso delle indagini. La sentenza è stata pronunciata in abbreviato.

BRINDISI - Cinque imputati sono stati condannati ieri, martedì 5 maggio 2026, dal gup Vittorio Testi (tribunale di Brindisi) nell'ambito di un procedimento nato da un'inchiesta dei carabinieri e coordinata dalla procura di Brindisi, che ha fatto luce su numerosi furti d'auto, avvenuti anche nei.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Associazione per delinquere, furti auto e cavalli di ritorno: due condanneBRINDISI - Il gup del tribunale di Brindisi Nicola Lariccia ha condannato ieri, giovedì 16 aprile 2026, due imputati coinvolti in un'inchiesta dei... Tentativi di rapina e furti d'auto: condanne per oltre 25 anni complessivi per sette imputatiBRINDISI - Sette imputati sono stati complessivamente condannati ieri, martedì 7 aprile 2026, a circa 28 anni di reclusione, al termine di un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Furti auto, cavallo di ritorno e altre accuse: cinque condanne in abbreviato; Il mondo criminale dei furti d’auto, fra mercati esteri e gang tecnologiche; Ruba un’auto da un deposito, arrestato 28enne in via Galileo Ferraris; Scorribande notturne: sventato un furto e recuperate due auto rubate. Furti d’auto con cavallo di ritorno, otto arresti a Castello di CisternaOtto arresti, quattro in carcere e altrettanti ai domiciliari, sono stati eseguiti all'alba di oggi dai carabinieri di Castello di Cisterna. Nel mirino sono finiti i componenti di una banda dedita a ... napoli.repubblica.it Reggio Calabria: furti auto per riciclare pezzi e cavalli di ritorno, arresti(LaPresse) - È in corso dalle prime luci dell’alba di questa mattina una vasta operazione dei Carabinieri, che vede impiegati oltre 150 militari dell’Arma, finalizzata all’esecuzione di numerose ... ilmattino.it Serie di furti d'auto, 20enne socialmente pericoloso allontanato da Senigallia https://vivere.me/gKk2-f - facebook.com facebook