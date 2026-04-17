Associazione per delinquere furti auto e cavalli di ritorno | due condanne

Il giudice del tribunale di Brindisi ha condannato due persone coinvolte in un'inchiesta sui furti di auto e cavalli di ritorno. L’indagine, condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura, ha portato alla luce una serie di furti di veicoli, anche nei parcheggi di centri commerciali. Le condanne sono state emesse ieri, giovedì 16 aprile 2026, dopo un processo che ha approfondito le attività di un’associazione per delinquere.

BRINDISI - Il gup del tribunale di Brindisi Nicola Lariccia ha condannato ieri, giovedì 16 aprile 2026, due imputati coinvolti in un'inchiesta dei carabinieri, coordinata dalla procura, che ha fatto luce su una serie di furti d'auto, avvenuti anche nei parcheggi dei centri commerciali e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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