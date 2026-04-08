Tentativi di rapina e furti d' auto | condanne per oltre 25 anni complessivi per sette imputati

Sette persone sono state condannate a circa 28 anni di reclusione complessivi in seguito a un procedimento con rito abbreviato. Le condanne sono state emesse ieri, 7 aprile 2026, e riguardano episodi di tentativi di rapina e furti d'auto avvenuti nella zona. Le sentenze sono state pronunciate al termine di un processo che ha coinvolto più imputati, tutti riconosciuti colpevoli delle accuse a loro contestate.