Tentativi di rapina e furti d' auto | condanne per oltre 25 anni complessivi per sette imputati
Sette persone sono state condannate a circa 28 anni di reclusione complessivi in seguito a un procedimento con rito abbreviato. Le condanne sono state emesse ieri, 7 aprile 2026, e riguardano episodi di tentativi di rapina e furti d'auto avvenuti nella zona. Le sentenze sono state pronunciate al termine di un processo che ha coinvolto più imputati, tutti riconosciuti colpevoli delle accuse a loro contestate.
BRINDISI - Sette imputati sono stati complessivamente condannati ieri, martedì 7 aprile 2026, a circa 28 anni di reclusione, al termine di un procedimento celebrato con rito abbreviato. Dovevano rispondere di alcuni furti d'auto, tre tentativi di rapina e un cavallo di ritorno, anche questo non. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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