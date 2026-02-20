Furti seriali nelle case incustodite di notte a Forlì Del Sannio vicino Isernia denunciato 56enne

A Forlì del Sannio, un uomo di 56 anni ha rapinato diverse case durante le ore notturne, approfittando dell'assenza dei proprietari. La polizia ha individuato il sospettato grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso il suo volto. Durante le perquisizioni, sono stati trovati e sequestrati vari gioielli e oggetti rubati nelle abitazioni prese di mira. Le indagini continuano per verificare altri eventuali furti e individuare eventuali complici. La comunità si chiede quando finiranno questi episodi.

Un denunciato e diversi beni sequestrati, questo il bilancio di un'operazione dei Carabinieri a Forlì del Sannio (Isernia), dove un uomo di 56 anni è stato individuato come presunto responsabile di una serie di furti in abitazioni lasciate temporaneamente incustodite. Gli episodi sono stati registrati a febbraio, quando i residenti hanno segnalato le proprie case svaligiate al rientro dal lavoro fuori paese. L'uomo è stato fermato mentre tentava un nuovo colpo, grazie a un'azione coordinata delle forze dell'ordine. Furti seriali vicino Isernia La vicenda ha avuto inizio nella prima settimana di febbraio, quando alcuni cittadini di Forlì del Sannio (Isernia) hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni dopo una giornata di lavoro fuori dal paese, trovandole completamente a soqquadro.