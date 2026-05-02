Antonella Elia lancia un oggetto contro Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip prima della lite

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un episodio tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Prima dello scontro acceso, Antonella Elia ha lanciato un oggetto contro l’altra concorrente, creando tensione tra le due. La scena si è svolta prima di un faccia a faccia che ha portato a una discussione accesa tra le due donne. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Prima della lite furiosa, Antonella Elia lancia qualcosa contro Alessandra Mussolini: il retroscena dello scontro al Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Fanpage.it

Grande Fratello Vip, duro scontro tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini

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