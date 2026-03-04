Roma uomo entra nel cortile di una scuola materna e si avvicina a un bambino | lo salva una collaboratrice scolastica

A Roma, un uomo adulto ha oltrepassato il cancello di una scuola materna e si è avvicinato a un bambino che si trovava nel cortile insieme alla madre. Una collaboratrice scolastica è intervenuta prontamente per bloccare la situazione e salvare il bambino. La vicenda si è svolta nel cortile di un istituto frequentato da bambini in età prescolare.