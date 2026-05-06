Una disputa legale tra fratelli per l’eredità del padre deceduto si è conclusa con una decisione parziale a favore di alcuni di loro. La causa, avviata per dividere i beni lasciati dal professionista, ha visto coinvolti più figli che si sono confrontati in tribunale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla divisione del patrimonio lasciato dal genitore, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulla somma o sulla quota assegnata a ciascun partecipante.

FERMO Fratelli contro per l’eredità del padre defunto. Si è conclusa con un parziale accoglimento, la disputa giudiziaria che vedeva contrapposti i figli di un professionista, venuto a mancare nel 2014. Oggetto del contendere, la scelta dell’uomo, che prima di morire, facendo testamento, aveva nominato come eredi universali di un patrimonio di 1,1 milioni le due figlie femmine. Dalla divisione erano rimasti esclusi i maschi, che a suo avviso avevano già ricevuto in vita quanto gli spettasse. Il patrimonio Un figlio si è rivolto alla giustizia già nel 2015 per ottenere la sua parte. Ne è seguito un lungo contenzioso, con un’articolata consulenza per quantificare esattamente il patrimonio dell’uomo.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fuori dall?eredità del padre milionario, fa guerra alle sorelle in tribunale: ecco quanto ha ottenuto

Notizie correlate

Si intasca 170mila euro di eredità del padre e del fratello per comprarsi casa: i tre finiscono in TribunaleAveva prelevato 40mila euro al fratello e 130mila euro al padre nel conto che i tre avevano cointestato dopo la morte della madre.

Eredità a Palazzo Marino, un milionario lascia 910mila euro alle “persone bisognose” in cittàMilano – In certi casi si può toccare con mano, anzi per atto ereditario, uno dei motti in dialetto che caratterizzano Milano, “Milan col coeur in...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Eredità Deoriti, il Comune vende gli immobili: valore di oltre un milione; C'è un luogo, sugli Appennini, sospeso tra due stagioni: agli alti muri di neve si alterna un'atmosfera primaverile. Reportage da Campo Imperatore; Londra alza le tasse di successione e sulla residenza: ecco perché gli inglesi fuggono in Italia per salvare patrimonio ed eredità; Il fantasma del Berlusconismo e l'eredità di Arcore.

Fuori dall’eredità del padre milionario, fa guerra alle sorelle in tribunale: ecco quanto ha ottenutoFERMO Fratelli contro per l’eredità del padre defunto. Si è conclusa con un parziale accoglimento, la disputa giudiziaria che vedeva contrapposti i figli di un ... corriereadriatico.it

Svolta sulle quote Delfin: accordo tra Leonardo Maria Del Vecchio e i fratelli su azioni ed ereditàL’obiettivo è quello di chiudere il discorso sulla successione entro il quarto anno dalla scomparsa del padre. calcioefinanza.it

Nino Spirlì: "chi mi voleva fuori dalla politica ha notizie false. A Taurianova appoggio Biasi" | INTERVISTA - facebook.com facebook