Eredità a Palazzo Marino un milionario lascia 910mila euro alle persone bisognose in città

Un milionario ha lasciato 910 mila euro alle persone bisognose di Milano attraverso un atto di eredità. La somma sarà devoluta a enti e associazioni che operano in città per aiutare chi si trova in difficoltà. La donazione è stata resa nota con un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione o sui beneficiari specifici.

Milano – In certi casi si può toccare con mano, anzi per atto ereditario, uno dei motti in dialetto che caratterizzano Milano, “Milan col coeur in man”, Milano col cuore in mano. Una delibera approvata giovedì dalla Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, infatti, accetta un legato testamentario di un signore morto a Milano il 31 agosto del 2025, che nel proprio testamento olografo – sottoscritto l’8 agosto 2023 – ha disposto che 910mila euro fossero destinati a “persone bisognose”. Per legge, una formula del genere fa sì che quei soldi finiscano in automatico all’assessorato comunale al Welfare, quello che in città si occupa di aiutare “le persone bisognose”, appunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

