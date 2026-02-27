Spostamento del centro Hera residenti sul piede di guerra | Dopo l' annuncio solo silenzio

A Viserba Monte, i residenti di via Celli protestano contro lo spostamento del centro Hera, che avrebbe dovuto essere annunciato ma non ha ancora avuto sviluppi concreti. Da anni segnalano disagi causati dalla presenza della stazione ecologica, tra cui traffico di mezzi pesanti e rumore che inizia alle prime ore del mattino e si protrae fino a sera. La situazione rimane irrisolta e senza aggiornamenti ufficiali.

La situazione di via Celli, a Viserba Monte, continua a rappresentare una criticità per i residenti. “Da anni i cittadini denunciano i disagi legati alla presenza della stazione ecologica gestita da Hera: traffico di mezzi pesanti e non solo, rumore a partire dalle 5 di mattina fino a tarda sera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Castelverde, viabilità impossibile per i lavori stradali: residenti sul piede di guerraLa sveglia impostata sempre più in anticipo per non rischiare di rimanere imbottigliati nel traffico. Caos trasporti e parcheggi a Benevento, sindacati sul piede di guerra: ‘Silenzio istituzionale e nessuna tutela per i lavoratori’È ormai scontro aperto tra i sindacati della Trotta Bus, il Comune di Benevento e la stessa Azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, e...