Cittadini della zona Sud sul piede di guerra | Pioggia di multe e rimozioni nella notte

Nella zona sud della città, cittadini di diverse strade come via Italo Alaimo, via Armando Segato, Sbarre inferiori e viale Messina si sono svegliati sotto shock dopo una notte di multe e rimozioni. Decine di residenti hanno manifestato rabbia e incredulità, denunciando interventi improvvisi e numerose sanzioni che hanno colpito la loro quotidianità senza preavviso. La situazione ha generato un forte malcontento tra gli abitanti della zona.