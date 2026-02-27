Cittadini della zona Sud sul piede di guerra | Pioggia di multe e rimozioni nella notte
Nella zona sud della città, cittadini di diverse strade come via Italo Alaimo, via Armando Segato, Sbarre inferiori e viale Messina si sono svegliati sotto shock dopo una notte di multe e rimozioni. Decine di residenti hanno manifestato rabbia e incredulità, denunciando interventi improvvisi e numerose sanzioni che hanno colpito la loro quotidianità senza preavviso. La situazione ha generato un forte malcontento tra gli abitanti della zona.
Un venerdì mattina di rabbia e incredulità per decine di residenti della zona sud della città (via Italo Alaimo, via Armando Segato, Sbarre inferiori, viale Messina). “Al centro della polemica c'è l’istituzione di un divieto di sosta che, secondo le testimonianze dei residenti, fino alle 15:45 di ieri, 26 febbraio, non esisteva. La normativa del Codice della Strada parla chiaro: la segnaletica temporanea deve essere apposta con almeno 48 ore di anticipo”. Blitz notturno: le sanzioni sono scattate intorno alle 4:00 del mattino, cogliendo di sorpresa gli abitanti che avevano regolarmente parcheggiato la sera precedente. Oltre al danno economico, c'è la beffa logistica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
