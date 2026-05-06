Fugge al posto di blocco e provoca un incidente con l' auto dei carabinieri

Durante una perlustrazione notturna, i carabinieri di Minturno hanno segnalato a un veicolo di fermarsi. Il conducente ha invece accelerato e ha tentato di fuggire. Durante la fuga, il veicolo ha causato un incidente coinvolgendo l'auto dei militari. I carabinieri hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso e di accertamento dei fatti. La scena si è conclusa con l'intervento delle autorità e l'indagine sulle dinamiche dell'incidente.

Durante un giro di perlustrazione nella notte i carabinieri di Minturno hanno intimato l'alt a un veicolo. Ma il conducente, anziché arrestare la marcia, si è dato alla fuga proseguendo la sua corsa sulle strade della cittadina con una serie di manovre pericolose. La pattuglia si è immediatamente.🔗 Leggi su Latinatoday.it Monza, incidente stradale in via Monte Cervino: auto dei Carabinieri coinvolta #monza Notizie correlate Auto non si ferma a posto di blocco e sperona auto dei carabinieri: folle inseguimento all'albaUn inseguimento tra un'auto e i carabinieri si è verificato questa mattina all'alba a Bari, La corsa è terminata con il fuggitivo fermato su viale... Leggi anche: Provoca un'incidente stradale, danneggia tre auto in sosta e fugge: rintracciata e sanzionata Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viadana, forza il posto di blocco e fugge in auto: denunciato 26enne per resistenza; Ragazzo senza patente fugge contromano e cerca di investire un agente: folle inseguimento a Milano; Fugge dai carabinieri scatenando il caos nel quartiere Santa Rita di Lanciano: denunciato un uomo; Seregno, veicolo fugge all’alt di una forza di Polizia: la Locale lo individua e denuncia il conducente. Scappano al posto di blocco, uno dei due ARRESTATO con l’eroina addosso, l’altro riesce a fuggireMONDRAGONE – Si è conclusa con un arresto e un uomo in fuga un’operazione dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in controlli straordinari nella zona di Pescopagano. casertace.net Riccione, forza un posto di blocco e fugge con un SUV. Fermato a Misano81 persone identificate, 57 veicoli controllati e diverse sanzioni al Codice della Strada. E' il bilancio di una serie di controlli capillari dei Carabinieri di Riccione sul territorio, nell'ambito de ... newsrimini.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Fugge all’alt dei Carabinieri a Scauri e provoca un incidente: denunciato un 20enne. #scauri #minturno #carabinieri #cronaca - facebook.com facebook Taranto. Denunciato dalla figlia per sequestro di persona e lesioni, fugge in Svezia. Dove è stato arrestato... x.com