Nella mattina di venerdì 20 marzo, a Città di Castello, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli parcheggiati. La donna alla guida responsabile dell’incidente è stata successivamente individuata dalla polizia locale, che l’ha sanzionata. La conducente aveva causato danni ai veicoli senza fermarsi e si era allontanata immediatamente dopo l’accaduto.

È successo nei giorni scorsi a Città di Castello. La polizia locale è riuscita a rintracciare la donna Provoca un incidente, danneggia tre auto parcheggiate e fugge. È successo nei giorni scorsi a Città di Castello dove la polizia locale ha identificato e sanzionato la donna residente a Città di Castello, responsabile dell'incidente stradale che nelle prime ore della mattina di venerdì 20 marzo ha causato il danneggiamento di tre auto in sosta in viale Franchetti. Dopo l’urto con i veicoli, l’automobilista si era allontanata facendo perdere le proprie tracce. Grazie alle informazioni fornite da un testimone, la sua Nissan Qashqai è... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Provoca un'incidente stradale, danneggia tre auto in sosta e fugge: rintracciata e sanzionata

Articoli correlati

Viale Italia | Provoca un incidente, danneggia le vetture in sosta e scappa senza aspettare i soccorsi: caccia all'auto pirataAvrebbe colpito un'auto e poi, dopo aver danneggiato anche alcune vetture in sosta, si sarebbe allontanato senza prestare aiuto alla coppia rimasta...

Danneggia auto in sosta e fugge: arrestato dopo un inseguimentoSorpreso mentre danneggiava auto in sosta, tenta la fuga all’arrivo delle volanti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Provoca un'incidente stradale danneggia...

Temi più discussi: Rimini: fugge all'alt dei carabinieri e provoca un incidente stradale, arrestato 21enne; Montodine. Ubriaca alla guida provoca un incidente, denunciata una donna di 31 anni; Schianto frontale sulla bretella per Abano tra auto: donna muore; Al volante con un tasso alcolico da record, sfiorata la tragedia in centro a Macerata: 38enne ubriaco provoca incidente.

Selvazzano, operaio morto in capannone: frontale in tangenziale e referendum sulla giustiziaUn giovane operaio perde la vita mentre un altro incidente stradale provoca disagi: nel frattempo il Veneto è chiamato al referendum costituzionale sulla giustizia e a due elezioni suppletive ... notizie.it

Terremoto Massa Carrara provoca forte scossa, popolazione spaventata segnala il sisma in vasta areaIncidente mortale sull’Aurelia a Capalbio, scontro auto-camion all’alba Una donna è morta e un’altra persona è rimasta gravemente ferita in un inciden ... assodigitale.it

Bonolis provoca: “Il Napoli mi preoccupa di più del Milan” Una frase diretta, nello stile che lo contraddistingue. Paolo Bonolis interviene sul momento del campionato e si espone senza giri di parole. “Il Milan mi preoccupa meno del Napoli”. Un riconoscimento i - facebook.com facebook

I numeri di Sinner con il pallone a Miami. L'Atp provoca: "Pronto per la convocazione ai Mondiali" x.com