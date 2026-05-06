Si è conclusa con un arresto la vicenda legata a un membro della famiglia Marando, coinvolto in un'indagine sulla gestione di droga attraverso chat. Le autorità hanno scoperto che il rampollo dei Marando utilizzava strumenti digitali per coordinare le operazioni illecite. La famiglia è nota per alcune faide storiche nella zona di Platì, un luogo frequentemente citato nelle indagini relative al traffico di droga.

? Cosa scoprirai Come faceva Dsquared2 a gestire i carichi di droga via chat?. Chi sono i membri della famiglia legati alla faida di Platì?. Quanto valeva il traffico di cocaina tra Lombardia e Piemonte?. Dove avvenivano gli scambi segreti tra i corrieri della 'ndrangheta?.? In Breve Spaccio di cocaina tra Lombardia e Piemonte per oltre 18 milioni di euro.. Luigi Marando figlio di Pasqualino coinvolto in faide tra Marando e Trimboli.. Intercettazioni SkyEcc coinvolgono Giuseppe Grillo, Antonio Caruso e Antonio Santo Perre.. Scambi di droga documentati tra settembre 2020 e gennaio 2021 a Cuorgnè.. Luigi Marando si è consegnato ai Carabinieri della stazione di Platì dopo mesi di latitanza, chiudendo la fuga iniziata con il blitz del 14 ottobre scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga finita per Dsquared2: arrestato il rampollo dei Marando

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