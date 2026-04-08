I carabinieri hanno arrestato nel Varesotto Elia Del Grande, condannato per la strage dei fornai. L’uomo è stato fermato dopo un tentativo di fuga in auto, durante il quale ha provocato lievi lesioni a un militare e ha opposto resistenza alle forze dell’ordine. La cattura si è conclusa con successo dopo alcune ore di ricerca nelle zone della provincia.

AGI - I carabinieri hanno rintracciato nel Varesotto e arrestato Elia Del Grande, condannato per la ' strage dei fornai ', per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per avere tentato di fuggire in auto provocando lievi lesioni a un militare. Del Grande era scappato da una casa lavoro ad Alba. La fuga nel giorno di Pasqua . Elia Del Grande, fuggito il giorno di Pasqua da Alba, è stato trovato intorno alle 13 e 30 dai carabinieri della Compagnia di Gallarate a Varano Borghi. Era alla guida di una Fiat 500 che avrebbe rubato nel cimitero della frazione ‘Lentate’ di Sesto Calende. Le pattuglie hanno incrociato l’auto sulla strada provinciale S18. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fuga finita per il killer della 'strage dei fornai'. Arrestato Elia Del Grande

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Finita la nuova fuga di Elia Del Grande, autore della “strage dei fornai”I carabinieri hanno rintracciato e arrestato in provincia di Varese Elia Del Grande: l’autore della “strage dei fornai” il giorno di Pasqua era...

Elia Del Grande, arrestato il killer della strage dei fornai: era in fuga da due...

Temi più discussi: Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Del Grande di nuovo in fuga: sparito dopo il permesso di Pasqua, è caccia all’uomo; Elia Del Grande, parla la compagna: Non è pericoloso. È accanimento.

Fuga finita, Elia Del Grande arrestato e portato in carcere. Guidava un’auto rubata, ferito un carabiniereEra alla guida di un’auto rubata quando è stato fermato dai carabinieri. Era fuggito da una casa di lavoro ad Alba durante il week end di Pasqua ... ilgiorno.it

Finita la fuga, arrestato nel Varesotto Elia Del Grande: carabiniere ferito durante l’interventoElia Del Grande rintracciato a Varano Borghi dopo la fuga dalla casa-lavoro: fermato dai carabinieri mentre viaggiava su un’auto rubata e accusato di resistenza e lesioni durante il controllo. notizie.it

Elia Del Grande è stato arrestato a Varano Borghi. Intercettato in strada e bloccato. Uno dei carabinieri si è avvicinato al finestrino del lato guida per intimargli di scendere e sottrarre le chiavi, avrebbe opposto resistenza al pubblico ufficiale. La testimonianza d - facebook.com facebook

Arrestato Elia Del Grande, fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba x.com