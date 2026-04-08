Fuga finita per il killer della ' strage dei fornai' Arrestato Elia Del Grande

Da agi.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno arrestato nel Varesotto Elia Del Grande, condannato per la strage dei fornai. L’uomo è stato fermato dopo un tentativo di fuga in auto, durante il quale ha provocato lievi lesioni a un militare e ha opposto resistenza alle forze dell’ordine. La cattura si è conclusa con successo dopo alcune ore di ricerca nelle zone della provincia.

AGI -  I carabinieri hanno rintracciato nel Varesotto e arrestato Elia Del Grande, condannato per la ' strage dei fornai ', per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per avere tentato di fuggire in auto provocando lievi lesioni a un militare. Del Grande era scappato da una casa lavoro ad Alba. La fuga nel giorno di Pasqua . Elia Del Grande, fuggito il giorno di Pasqua da Alba, è stato trovato intorno alle 13 e 30 dai carabinieri della Compagnia di Gallarate a Varano Borghi. Era alla guida di una Fiat 500 che avrebbe rubato nel cimitero della frazione ‘Lentate’ di Sesto Calende. Le pattuglie hanno incrociato l’auto sulla strada provinciale S18. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Fuga finita per il killer della 'strage dei fornai'. Arrestato Elia Del Grande

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Temi più discussi: Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Del Grande di nuovo in fuga: sparito dopo il permesso di Pasqua, è caccia all’uomo; Elia Del Grande, parla la compagna: Non è pericoloso. È accanimento.

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