Frosinone muore a 49 anni Umberto Onofri | inutili i soccorsi

Nella serata di ieri a Frosinone si è verificato un decesso in via Arno, vicino a via Aldo Moro. I familiari hanno chiamato i soccorsi dopo che un uomo è stato colto da un improvviso malore. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un’auto medica, ma gli sforzi di rianimazione sono risultati inutili e l’uomo è deceduto all’arrivo del personale sanitario.

Dramma nella serata di ieri a Frosinone, a pochi passi dalla centralissima via Aldo Moro. In via Arno sono intervenuti i mezzi di soccorso – ambulanza e automedica – dopo l’allarme lanciato dai familiari di un uomo colto da un improvviso malore.I sanitari, giunti rapidamente sul posto, sono.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Travolto da due auto in tangenziale. Muore a 42 anni, inutili i soccorsi Vento killer, donna travolta in pieno: soccorsi inutili, Angela muore a 52 anniUna tragedia improvvisa ha sconvolto Lampedusa: Angela Bono, 52 anni, è morta nel pomeriggio di lunedì 16 marzo in un drammatico incidente domestico.