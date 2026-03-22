travolto da due auto in tangenziale muore a 42 anni inutili i soccorsi

All’alba, a Montemurlo, un uomo di 42 anni è stato investito e ucciso da due auto mentre camminava lungo via Berlinguer, una delle principali arterie del paese. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, i paramedici non sono riusciti a salvarlo. La vittima è originaria di Oste e viveva a Quarrata con la famiglia.

Una tragedia all’alba ha sconvolto Montemurlo. Luca Loreto, 42 anni, originario di Oste e residente a Quarrata con la famiglia, è stato travolto e ucciso da due auto mentre percorreva a piedi via Berlinguer, una delle arterie di scorrimento, principali del paese. L’impatto, avvenuto intorno alle 5 di ieri mattina, gli è stato fatale: nonostante i tentativi disperati dei soccorritori del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, l’uomo è morto praticamente sul colpo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, poche ore prima Loreto aveva avuto un incidente stradale lungo via Pistoiese sempre a Montemurlo, senza coinvolgere altri veicoli. La sua auto è andata a sbattere contro un albero vicino a un distributore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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