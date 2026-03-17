Vento killer donna travolta in pieno | soccorsi inutili Angela muore a 52 anni

Una donna di 52 anni è deceduta lunedì pomeriggio a Lampedusa dopo essere stata travolta da un vento forte mentre si trovava in casa. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. L’incidente si è verificato in un momento di condizioni atmosferiche particolarmente avverse, causando la tragica perdita.

Una tragedia improvvisa ha sconvolto Lampedusa: Angela Bono, 52 anni, è morta nel pomeriggio di lunedì 16 marzo in un drammatico incidente domestico. La donna stava rientrando nella sua abitazione in contrada Piddu quando il cancello scorrevole di casa, spinto da una forte folata di vento, è uscito dalle guide e l’ha travolta. Secondo le ricostruzioni, l’impatto è stato violentissimo e la 52enne è caduta a terra priva di sensi, schiacciata dalla struttura metallica. Un passante, testimone della scena, si è precipitato subito per aiutarla, poi sono arrivati anche il marito e un’altra persona: insieme hanno tentato di sollevare il cancello e liberarla, ma il tempo era già un nemico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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