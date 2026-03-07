Imprenditore minaccia gli agenti durante il controllo | Tengo quattro morti sulla coscienza

Durante un controllo, un imprenditore di San Tammaro ha rivolto agli agenti della polizia provinciale la frase:

L'uomo è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale. In passato nella sua azienda trovate armi riconducibili al clan dei Casalesi “Tengo quattro morti sulla coscienza”. Questa la minaccia, nemmeno tanto velata, che il titolare di un'azienda di San Tammaro, a confine con Casal di Principe, ha rivolto agli agenti della polizia provinciale. Per questo l'uomo, originario di San Cipriano d'Aversa e le cui iniziali sono D.F., è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo svolto dalla Polizia Provinciale di Caserta nell’area della Terra dei Fuochi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

