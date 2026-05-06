A Frosinone sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per interventi di sicurezza su sette strade di 22 comuni. I lavori inizieranno presto, coinvolgendo principalmente alcuni dei comuni più piccoli della zona montana. Le opere riguardano principalmente il miglioramento delle condizioni delle strade e la messa in sicurezza dei passaggi più critici. La riqualificazione interesserà sia le arterie principali che i percorsi meno battuti dei territori coinvolti.

? Cosa scoprirai Quali sono i comuni che vedranno i cantieri partire per primi?. Come influiranno questi lavori sulla viabilità dei piccoli borghi montani?. Perché i tecnici hanno scelto proprio queste sette strade specifiche?. Chi gestirà operativamente i fondi per la messa in sicurezza?.? In Breve Investimento di 1.573.096,90 euro per la manutenzione di sette strade provinciali.. Interventi su SS 89, SS 77, SS 155, SS 8, SS 52, SS 1 e SS 45.. La dirigente Eugenia Tersigni coordina i lavori insieme al presidente Luca Di Stefano.. Miglioramento della viabilità per 22 comuni tra cui Arce, Ceprano e Pontecorvo.. La Provincia di Frosinone investe 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosinone, 1,5 milioni per la sicurezza di 7 strade e 22 comuni

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