Autovelox a Frosinone e provincia | tutte le strade controllate dal 16 al 22 marzo 2026

Dal 16 al 22 marzo 2026, la Polizia Stradale di Frosinone e della provincia ha installato autovelox su diverse strade principali del Lazio. Durante questa settimana, i controlli con dispositivi di rilevazione della velocità sono stati effettuati su alcune arterie regionali e strade locali. Le pattuglie sono state presenti in specifici punti strategici per monitorare il rispetto dei limiti di velocità.

La Polizia Stradale effettuerà controlli su SP 277, strade statali e autostrade: ecco le date, le tratte interessate e le sanzioni previste per chi supera i limiti di velocità Settimana di controlli sulle strade del Lazio da parte della Polizia Stradale. Dal 16 al 22 marzo 2026 le pattuglie saranno operative con dispositivi di rilevazione della velocità su alcune delle principali arterie regionali, comprese strade della provincia di Frosinone. Tra i tratti interessati figura anche la Strada Provinciale 277 (Asse Attrezzato) di Frosinone, dove i controlli sono programmati per sabato 21 marzo. I controlli rientrano nelle attività di prevenzione e sicurezza stradale finalizzate al rispetto dei limiti di velocità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Purtroppo a differenza di altre città europee (proprio quelle che hanno azzerato la mortalità stradale) non si possono montare autovelox fissi per colpa delle scelte di politici criminali e assassini, tuttavia la Polizia Locale di Roma Capitale ovvierà facendo quel - facebook.com facebook

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