Provincia di Frosinone via a maxi piano da 1,5 milioni per la manutenzione delle strade

La Provincia di Frosinone ha annunciato un investimento di 1,5 milioni di euro destinato alla manutenzione straordinaria di diversi tratti delle strade statali. L’intervento riguarda interventi di riparazione e miglioramento della viabilità, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e funzionalità alle arterie principali della zona. I lavori, che si concentreranno su specifiche tratte, sono stati programmati per essere realizzati nel prossimo periodo.

La Provincia di Frosinone ha pianificato dei lavori di manutenzione straordinaria sui tratti delle SS.PP n. 89 “Dei Santi Braccio Ovest”, n. 77 “Dei Santi Braccio Est”, n. 155 “Falvaterra-Collemanno-Castro”, n. 8 “Esperia”, n. 52 “Aquino-Pontecorvo”, n. 1 “Civita Farnese” e n. 45 “Ravano”.Il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Al via piano da 4 milioni di euro per la manutenzione delle strade provincialiLa Provincia di Pescara avvia un piano da 4 milioni di euro per interventi diffusi in diverse strade. Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, bando da 1,9 milioni per la zona centro-nordAccordo quadro annuale finanziato con fondi regionali per la messa in sicurezza della viabilità secondaria. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dichiarazioni dei redditi, la classifica dei Comuni in provincia di Frosinone: sul podio due piccoli paesi; Il Comune di Cervaro attiva il welfare aziendale, primo nella provincia di Frosinone; Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 2 e domenica 3 maggio; Controllo straordinario del territorio a Frosinone. - Polizia di Stato. Provincia di Frosinone, Quadrini: In Capigruppo tracciata la rotta per l’approvazione del Rendiconto. Atto fondamentale per il territorioNewTuscia – FROSINONE – Si è tenuta nella giornata odierna la conferenza dei capigruppo della Provincia di Frosinone alla quale ha partecipato il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini Capogruppo d ... newtuscia.it Frosinone, Guardia di Finanza: il colonnello Stefano Boldrini è il nuovo comandante provincialeIl colonnello Stefano Boldrini è il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza: subentra al colonnello Cosimo Tripoli. La cerimonia di passaggio c'è stata il 16 settembre 2024, presso il ... ilmessaggero.it Colpo fortunato in provincia di Frosinone nell’ultima estrazione https://www.frosinonetoday.it/attualita/superenalotto-fiuggi-centrato-cinque.html - facebook.com facebook #Castelliri, nel cuore della provincia di #Frosinone, è un affascinante borgo ai piedi dei #MontiErnici, attraversato dal #fiumeLiri che regala il nome alla suggestiva valle circostante Ig Romolo Rea #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com