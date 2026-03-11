Questa settimana i giornali americani si concentrano su vari temi: la crisi nel Golfo Persico, le tensioni nel settore dell'intelligenza artificiale e le elezioni politiche legate al mercato del lavoro. Si parla di conflitti geopolitici, di dispute tra potenze e di questioni economiche che coinvolgono direttamente il petrolio. La copertura si focalizza su eventi attuali che influenzano la scena internazionale e interna.

Golfo Persico, crisi petrolifera, scontro nell'AI, elezioni e lavoro: la settimana dei giornali americani tra geopolitica e tensioni interne.

© Laverita.info - FrontPage | Guerra in Iran, petrolio e potere.

Iran: M5s, 'sostegno a proteste non a guerra per petrolio'Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Non vogliamo che il governo italiano si trovi a sostenere un'altra azione illegale di Trump, un'altra guerra per il...

Iran, Trump: «Parlerò con i nuovi leader. Petrolio? Non sono preoccupato». Gli ayatollah e l’ex poliziotto: chi può salire al potereDopo l’uccisione di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran da oltre tre decenni, la nuova leadership iraniana ha chiesto a Donald Trump di riavviare...

Approfondimenti e contenuti su FrontPage Guerra in Iran petrolio e...

Temi più discussi: La cosa più assurda di questa guerra in Iran è ciò per cui stiamo combattendo; Perché attaccare l’Iran è attaccare la Cina, e come risponderà Pechino alla nuova guerra di Usa e Israele; Chi sta vincendo la guerra in Iran: Successi di Israele, costi alti per USA, Teheran punta a logoramento; Nella guerra tra USA e Iran rischia di andarci di mezzo pure l’intelligenza artificiale.

Iran, la guerra in diretta: Teheran minaccia Usa e Israele: Siamo solo all’inizio. Violenta esplosione a Dubai, droni nelle vicinanze aeroportoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: proseguono senza sosta i bombardamenti su Teheran e Beirut, in Iran sarebbero stati ... fanpage.it

Guerra in Iran: ecco perché attaccare gli Emirati è stato un grande errore tattico da parte di TeheranQuesto articolo sulla guerra in Iran è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026. La grande novità di questa guerra in Iran è che Teheran ha risposto all’attacco di ... vanityfair.it

