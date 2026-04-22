Scontro tra Range Rover e Citroen | un ferito trasportato in ospedale

Da anteprima24.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, lungo via Fontana Fabbricata, si è verificato un incidente tra una Range Rover con due persone a bordo e una Citroen condotta da una donna di 64 anni. La collisione ha causato il ferimento di una persona, che è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Violento scontro questa mattina bin via Fontana Fabbricata tra una Range Rover con a bordo due persone e una Citroen con alla guida una 64enne. Un uomo è rimasto ferito e trasportato in Ospedale per accertamenti. Sul posto la Polizia Municipale e il personale 118. Secondo una prima ricostruzione la Citroen avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta. Concussione, Santamaria resta in carcere: il Riesame rigetta la richiesta della. Vincenzo, 20enne ucciso nel Casertano: domani udienza di convalida per reo. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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