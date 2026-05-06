Frontale auto-camion poi le fiamme | due feriti in ospedale e traffico nel caos

Martedì pomeriggio sulla Sp469 a Capriolo si è verificato un incidente tra un'auto e un camion che si sono scontrati frontalmente. L'impatto ha provocato l'innesco di un incendio, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Il traffico ha subito rallentamenti e code lungo la strada interessata.

Il frontale, le fiamme e due feriti in ospedale. È il bilancio dell'incidente avvenuto martedì pomeriggio sulla Sp469 a Capriolo, dove un'auto e un camion si sono scontrati con violenza. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15.40.I vigili del fuoco volontari di Palazzolo, giunti rapidamente sul.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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