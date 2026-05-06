Frollamente | cena a quattro mani con SabbaChef alla Trattoria del Marinaio

Due chef si sono incontrati per una cena a quattro mani presso la Trattoria del Marinaio, creando un menu condiviso che unisce le loro diverse esperienze. La serata ha visto l’utilizzo di tecniche diverse, con piatti che riflettono il percorso di ciascuno. Il confronto tra le due cucine ha dato vita a una proposta gastronomica che attraversa il mare, arricchita da nuove conoscenze e sensibilità.

Due chef, due visioni, un unico racconto gastronomico che attraversa il mare e ritorna arricchito di nuova tecnica e consapevolezza. Il 12 maggio alle ore 20,30 la Trattoria del Marinaio della chef Carlotta Andreacchio ospita Salvo Pavone, in arte “SabbaChef”, volto e anima del ristorante.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Vigne al Colle alla Trattoria Parco Rio Grande, a Boccon una cena speciale con abbinamento viniVenerdì 24 aprile appuntamento con una serata speciale alla Trattoria Parco Rio Grande, organizzata in collaborazione con la cantina Vigne al Colle. Parteponente, cena a quattro mani e i consigli della pizza perfetta per SanremoSalvatore Santucci accoglie Giovanni Senese di ritorno a Napoli: viaggio tra Liguria e Campania per una degustazione fatta da impasti leggeri e...