Vigne al Colle alla Trattoria Parco Rio Grande a Boccon una cena speciale con abbinamento vini
Venerdì 24 aprile, alla Trattoria Parco Rio Grande, si terrà una cena speciale in collaborazione con la cantina Vigne al Colle. L’evento prevede un menu con abbinamenti tra piatti e vini selezionati, offrendo ai partecipanti un’esperienza culinaria dedicata alla scoperta di nuovi sapori. La serata si svolgerà presso il locale situato a Boccon, con un’attenzione particolare alla qualità delle proposte enogastronomiche.
Venerdì 24 aprile appuntamento con una serata speciale alla Trattoria Parco Rio Grande, organizzata in collaborazione con la cantina Vigne al Colle.Un percorso gastronomico pensato per valorizzare ogni calice attraverso abbinamenti studiati tra cucina e vino.Il menuAd aprire la cena sarà.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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