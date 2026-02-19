Parteponente cena a quattro mani e i consigli della pizza perfetta per Sanremo

Sabato sera, presso la Pizzeria Salvatore Santucci al Vomero, si è svolta una serata speciale intitolata “Parteponente – Un viaggio dalla Liguria alla Campania”. L’evento ha visto coinvolti due chef noti, Salvatore Santucci e Giovanni Senese, che hanno preparato insieme una cena a quattro mani. Durante la serata, i due hanno condiviso consigli pratici per realizzare la pizza perfetta, coinvolgendo il pubblico presente. La serata ha rappresentato un’occasione per scoprire nuove tecniche e sapori, lasciando i presenti con l’appetito ancora vivo.

Salvatore Santucci accoglie Giovanni Senese di ritorno a Napoli: viaggio tra Liguria e Campania per una degustazione fatta da impasti leggeri e topping d'autore Una cena a quattro mani che è anche un ritorno a casa. Alla Pizzeria Salvatore Santucci al Vomero è andato in scena "Parteponente – Un viaggio dalla Liguria alla Campania", appuntamento che mette insieme due nomi noti della pizza contemporanea: Salvatore Santucci e Giovanni Senese. L'idea è semplice: costruire un percorso degustazione che attraversi idealmente l'Italia, partendo dai profumi della Riviera e arrivando ai sapori partenopei.