Le forze dell'ordine di Catania hanno eseguito un sequestro di circa 6 milioni di euro in un'indagine su frode fiscale e bancarotta. Sono stati coinvolti quattro indagati, tra cui due imprenditori, un commercialista e il figlio di uno di loro. Sono state applicate misure cautelari personali e reali nei loro confronti, con accuse di bancarotta fraudolenta, evasione fiscale e autoriciclaggio.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di quattro persone, accusate a vario titolo di bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. L’operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, ha portato al sequestro di attività commerciali e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro. L’indagine ha fatto luce su un articolato sistema fraudolento volto a svuotare società pesantemente indebitate con l’Erario con debiti complessivi superiori ai 10 milioni di euro per proseguire le attività attraverso nuove realtà aziendali "pulite".🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Frode fiscale e bancarotta a Catania: sequestro da 6mln. Indagati 2 imprenditori, un commercialista e il figlio

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