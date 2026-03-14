La Guardia di finanza di Lecce ha sequestrato 2 milioni di euro in seguito a un'indagine su frode fiscale e bancarotta tra Lecce e Foggia. Sono state contestate accuse di bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione, emissione di fatture false e indebita compensazione. L'operazione ha coinvolto diverse aziende e persone, portando al sequestro di somme di denaro di rilievo.

Con le accuse di bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e indebita compensazione, la Guardia di finanza di Lecce ha eseguito il sequestro preventivo di beni per 2 milioni di euro, conti correnti, autovetture e immobili, riconducibili a tre imprenditori e alle diverse società coinvolte nel presunto raggiro. L'indagine L'indagine dei finanzieri del comando provinciale di Lecce è stata coordinata dalla Procura di Foggia, che ha scoperto un complesso meccanismo elusivo messo in atto da un gruppo societario, con sede legale nel capoluogo dauno, amministrato di fatto da un imprenditore 50enne del Nord Italia residente a Nardò, attivo nel settore degli autotrasporti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Frode fiscale e bancarotta tra Lecce e Foggia: sequestro da 2 milioni di euro

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