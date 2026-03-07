Scoperta maxi frode fiscale Arrestati due imprenditori e una commercialista

Due imprenditori e una commercialista sono stati arrestati in seguito a una maxi frode fiscale che ha coinvolto almeno 28 milioni di euro. La truffa si è sviluppata attraverso false fatturazioni relative alla vendita online di dispositivi elettronici su uno dei principali portali di commercio digitale. L'indagine ha portato al sequestro di documenti e beni riconducibili alle accuse.

Una complessa frode fiscale per un ammontare che è stato stimato in almeno 28 milioni di euro, generata da false fatturazioni legate alla vendita online di dispositivi elettronici attraverso uno dei più noti portali di commercio online. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pavia ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una commercialista milanese, considerata la "mente" delle operazioni e di arresti domiciliari, con l'obbligo del braccialetto elettronico, per due imprenditori, amministratori di fatto di alcune società che hanno la loro sede operativa in Lomellina e nel Milanese.