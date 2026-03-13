Frode fiscale da 2,3 milioni e 490 lavoratori impiegati illegalmente | imprenditore nei guai

Un imprenditore di Porto Recanati è stato coinvolto in un procedimento che riguarda una frode fiscale da oltre 2,3 milioni di euro. Durante le indagini sono stati scoperti 490 lavoratori impiegati illegalmente e l’emissione di fatture false. Le autorità hanno sequestrato documenti e avviato le procedure legali per chiarire la situazione. La vicenda riguarda direttamente le attività dell’azienda e le sue pratiche contabili.

Porto Recanati, 13 marzo 2026 - Scoperta frode fiscale e contributiva per oltre 2,3 milioni di euro: 490 lavoratori impiegati illegalmente ed emissione di fatture false. Un imprenditore è stato denunciato. In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Comando provinciale di Macerata, i militari della tenenza della Guardia di finanza di Porto Recanati, nell’ambito del dispositivo di contrasto alle frodi fiscali e all’illegalità economico-finanziaria, hanno concluso una complessa e articolata attività di polizia economico-finanziaria e giudiziaria nei confronti di una ditta individuale. L’operazione delle Fiamme Gialle ha permesso di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

