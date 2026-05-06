Frode fiscale da 12 milioni di euro | arrestati marito e moglie case e auto sequestrate

Nella notte, sessanta finanzieri dei comandi di Bergamo e Milano sono entrati in azione e hanno arrestato un uomo e una donna accusati di aver evaso circa 12 milioni di euro attraverso frodi fiscali. Durante le operazioni sono state sequestrate alcune proprietà immobiliari e autovetture. L’indagine, ancora in corso, riguarda un giro di false dichiarazioni e frodi ai danni del fisco.

Mentre la maggior parte di noi stava ancora dormendo, sessanta finanzieri dei comandi provinciali di Bergamo e Milano erano già in movimento. All'alba di questa mattina, infatti, è scattata un'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, che ha portato a quattro misure.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Due cuori e una maxi-frode fiscale: arrestati marito e moglie, principi della fattura falsaGrumello del Monte, 6 maggio 2026 – Marito e moglie cinesi, alla guida di una serie di ditte individuali attive nel settore manifatturiero delle... Frode nel commercio d'auto: sequestrate case, macchine e terreni per 920.000 euroUn’operazione congiunta della Divisione Anticrimine della Questura di Brescia e della Guardia di Finanza ha portato al sequestro urgente di beni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fatture false e frode fiscale, sequestri per 1,3 milioni ad un grossista di abbigliamento; Frode fiscale da 34 milioni a Montalto Uffugo, il rischio accettato e il timore: Amazon ci chiude gli account; Frode fiscale e fatture false: sequestro da 1,3 milioni di euro nel Barese; Maxi frode fiscale nell’abbigliamento scoperta dalla guardia di finanza al Baricentro. Frode fiscale da 12 milioni, 3 arresti e sequestri anche nel brescianoUna rete di società intestate a prestanome, fatture false per milioni di euro e denaro contante che tornava agli imprenditori dopo il pagamento delle operazion ... elivebrescia.tv BERGAMASCO FRODE Frode fiscale da 12 milioni nel Bergamasco: sequestri da 8,6 milioni, 41 gli indagatiTra le ipotesi di reato contestate figurano emissione di fatture false, omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta ... statoquotidiano.it Frode fiscale: 41 indagati e 3 arresti per false fatture. L’operazione della Finanza ha portato al sequestro di 8,6 milioni a 21 persone e 9 società - facebook.com facebook #GDF #Roma. Scoperta frode fiscale e contributiva nella grande distribuzione: sequestri per 4,5 mln€. Coinvolte 5 persone e 3 società e smascherata rete cartiera usata per inviare fondi all’estero. Nominato Amministratore giudiziario per garantire legalità e co x.com