Due cittadini cinesi, marito e moglie, sono stati arrestati a Grumello del Monte nell’ambito di un’indagine riguardante una vasta frode fiscale. Secondo quanto emerso, gestivano diverse aziende coinvolte in attività di emissione di fatture false. Le forze dell'ordine hanno effettuato un’operazione che ha portato al fermo dei due, ritenuti principali responsabili del sistema illecito. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli della vicenda.

Grumello del Monte, 6 maggio 2026 – Marito e moglie cinesi, alla guida di una serie di ditte individuali attive nel settore manifatturiero delle confezioni, sono state arrestati con l’accusa di essere i capofila di una complicata frode fiscale, architettata a beneficio di diverse società nei territori di Bergamo e Brescia. A scoprire il “gioco” sono stati i militari della compagnia della Guardia di finanza con sede nel paesone fra le province di Bergamo e Brescia. Questa mattina, mercoledì 6 maggio, gli investigatori hanno scelto di tirare le file dell'inchiesta. Sessanta finanzieri dei comandi provinciali di Bergamo e Milano, su...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due cuori e una maxi-frode fiscale: arrestati marito e moglie, principi della fattura falsa

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La mamma nasce con due cuori uno per sé e uno per i figli . E quando si mette in ginocchio o ci mette in braccio già sarà di avere ricevevuto e di avere donato.Lei cura con Amore @Pontifex @SantaFaustynaPT @davidebanzato @domenicosaretto @SMSNE x.com