Frode nel commercio d' auto | sequestrate case macchine e terreni per 920.000 euro

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un intervento che ha portato al sequestro di beni di varia natura, tra cui case, veicoli e terreni, per un valore totale di circa 920.000 euro. L'operazione, condotta congiuntamente dalla Divisione Anticrimine della Questura di Brescia e dalla Guardia di Finanza, si è concentrata su un caso di frode nel settore del commercio di automobili.

Un’operazione congiunta della Divisione Anticrimine della Questura di Brescia e della Guardia di Finanza ha portato al sequestro urgente di beni mobili e immobili del valore complessivo per quasi un milione di euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Brescia – Sezione autonoma misure di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Maxi frode nel commercio dell’argento, perquisizioni e sequestri per 15,7 milioni di euroHa interessato anche la provincia di Latina la vasta attività della guardia di finanza di Arezzo che ha portato al sequestro di beni per oltre 15,7...

Fatture false: sequestrate case, ville e auto di lusso per 3,5 milioni di euroUn presunto sistema di frode fiscale e autoriciclaggio, basato su fatture per operazioni inesistenti e sull’utilizzo di crediti d’imposta fittizi, è...

Temi più discussi: Carburante di qualità minore di quello pubblicizzato, frode scoperta dalla finanza: una denuncia; Frosinone, truffa al benzinaio: diesel allungato con acqua. Automobilisti in panne, sequestrati 11 mila litri di carburante; Frode da 100 milioni tra Brescia e Mantova: perquisizioni e sequestri; Frode carosello tra Faenza e Milano. Società faentina finisce a processo.

Frode nel commercio dei carburanti, scatta a Civitanova la denuncia per il titolare di un impiantoCIVITANOVA - Nell’ambito dei servizi volti a garantire un presidio di legalità lungo l’intera filiera distributiva ... msn.com

Frode al fisco nel commercio dell'argento, sequestrati 15,7 milioniUna presunta frode fiscale nel commercio dell'argento puro per lavorazioni industriali è stata scoperta dalla guardia di finanza di Arezzo. Eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per 15,7 ... ansa.it

Un giro di certificati falsi tutti propedeutici per l'indennità di accompagno. Una truffa che sarebbe costata alle casse dell'Inps, secondo le stime della guardia di finanza, circa 200.000 euro. Una frode orchestrata da tre persone, tre uomini ora agli arresti domicili - facebook.com facebook

"Contattare subito il Servizio Antifrode": Attenzione a SMS come questo, che avvertono di presunti addebiti sul proprio conto. "Si tratta di una frode, ma stavolta mi ha lasciato dubbiosa", grazie alla spettatarice che lo ha segnalato. Ci sono altre truffe simili #chi x.com