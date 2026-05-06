Frode col Superbonus sequestro da oltre 4 milioni

Le autorità hanno disposto il sequestro di oltre quattro milioni di crediti d’imposta relativi a una frode sul Superbonus 110%. L’indagine ha evidenziato che alcuni cantieri, associati ai crediti, non sono mai stati avviati. La vicenda riguarda un ampio sistema di pratiche fraudolente legate all’ottenimento dei bonus fiscali. Le verifiche sono ancora in corso per chiarire l’intera portata dell’operazione.

Una maxi frode sul superbonus del 110%, con cantieri in alcuni casi mai avviati per oltre quattro milioni di crediti d’imposta. E’ quella scoperta dai finanzieri di Modena e Sassuolo che hanno messo in luce come due società operanti nel settore edilizio fossero riuscite ad ottenere indebitamente crediti di imposta - sconto in fattura o cessione - per un totale complessivo appunto di oltre 4 milioni e 300 mila euro. Da quanto emerso le società in questione avevano attestato falsamente stati di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza sismica o di riqualificazione energetica agevolati dalle norme sul cosiddetto Superbonus 110% in relazione a ben sette cantieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frode col Superbonus, sequestro da oltre 4 milioni Notizie correlate Parma, scoperta maxi frode legata al Superbonus 110: sequestro da oltre 12 milioni di euro, 10 indagatiÈ di dieci indagati e oltre 12 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Parma contro un presunto... Superbonus 110%, maxi sequestro da milioni a Modena: ipotesi di frode su lavori mai eseguitiModena, 5 maggio 2026 – Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni e crediti fiscali per circa 4,4 milioni di euro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Frode col Superbonus, sequestro da oltre 4 milioni; Superbonus, stop ai crediti: pesa anche l’assenza del cappotto termico; Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; Frodi in sette cantieri con il superbonus 110%, sequestrati 4 milioni di euro a due società edili. Frode col Superbonus, sequestro da oltre 4 milioniSassuolo, confiscate dalla Guardia di finanza due società che avevano falsificato le riqualificazioni energetiche in sette cantieri ... ilrestodelcarlino.it FRODI SUPERBONUS, SEQUESTRATI OLTRE 4 MILIONI A DUE SOCIETÀ EDILII Finanzieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito un sequestro per oltre 4 milioni di euro nei confronti di un indagato e due società operanti nel settore dell'edilizia, nell’ambito di un’indagi ... tvqui.it Il gestore dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A verrà sentito dal pm Maurizio Ascione in settimana: è lui a tenere i contatti con il designatore. Da capire i possibili collegamenti con Gianluca Rocchi, indagato principale dell’inchiesta per frode sportiva - facebook.com facebook Potrebbe presto allargarsi l'inchiesta per frode sportiva che vede indagati l'ex designatore #Rocchi e diversi arbitri di Seria A e B. Gli inquirenti puntano a identificare tutte le persone con cui Rocchi avrebbe fatto accordi per le assegnazioni delle partite. Giusep x.com