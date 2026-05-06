Friuli | il ruolo del padrino tra protezione e doni per la vita

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Friuli, il ruolo del padrino e della madrina aveva un significato particolare, andando oltre la semplice presenza cerimoniale. Questi figure erano chiamate a sostituire i genitori in situazioni di bisogno e spesso assumevano responsabilità importanti nella vita dei figli. Durante le cerimonie di cresima e matrimonio, i tessuti regalati avevano un valore simbolico e pratico, rappresentando un dono di protezione e di sostegno.

? Cosa scoprirai Chi era chiamato a sostituire i genitori in caso di necessità?. Cosa rappresentavano i tessuti regalati durante la cresima e il matrimonio?. Come funzionava il sistema di welfare basato sui legami familiari?. Perché il padrino diventava un pilastro economico per il giovane adulto?.? In Breve Doni di tessuti per cresima e corredo matrimoniale segnavano i passaggi generazionali.. Responsabilità civile prevedeva l'adozione del pupillo in caso di scomparsa dei genitori.. Lenzuola e cappelli costituivano il supporto materiale per la nuova casa degli adulti.. Sistema di welfare basato sulla fiducia tra famiglie nelle province friulane.🔗 Leggi su Ameve.eu

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