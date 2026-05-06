friuli dramma e orgoglio quando per ricostruire vinse la partecipazione

Terremoto 50 anni dopo La scossa devastante di magnitudo 6,5 alle 21:00 del 6 maggio 1977. 250mila sfollati e una reazione nata nel clima degli anni Settanta Terremoto 50 anni dopo La scossa devastante di magnitudo 6,5 alle 21:00 del 6 maggio 1977. 250mila sfollati e una reazione nata nel clima degli anni Settanta Alle nove di sera del 6 maggio 1976 ero al cinema Accademia di Venezia a vedere Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene e l’unica cosa strana fu il rumore delle imposte che sbattevano nella calle vicina. Solo all’uscita mi accorsi che mezza città era in strada, in pigiama o in maglietta, e parlava di terremoto: la mattina dopo si sarebbe saputo che la scossa di magnitudo 6,5 della scala Richter aveva avuto come epicentro il Friuli e aveva cancellato interi paesi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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