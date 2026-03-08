Athletic celebra il Mondiale del 2006 | la Nazionale vinse all’italiana | niente spettacolo solo dramma Athletic

Athletic ricorda il Mondiale del 2006, un torneo in cui la Nazionale italiana vinse senza spettacoli, puntando su solidità e determinazione. Durante la competizione, l’Italia affrontò sfide intense e momenti di tensione, mettendo in mostra un approccio pragmatico e senza fronzoli. La vittoria arrivò dopo partite combattute, caratterizzate da episodi di grande tensione e da un atteggiamento deciso sul campo.

L'Italia calcistica, nel baratro di Calciopoli, sembrava tutto fuorché capace di vincere un Mondiale; eppure Cannavaro che alza la coppa al cielo quel 9 luglio 2006 resterà per sempre il ricordo indelebile di una Nazionale capace di sfidare ogni avversità, non forte come quella del 2002, ma comunque capace di emozionare. L'Athletic ripercorre i momenti salienti che portarono alla vittoria finale, senza tralasciare gli episodi più controversi. Mondiali 2006, un'analisi della vittoria dell'Italia. Scrive l'Athletic: La quarta Coppa del Mondo dell'Italia fu vinta in tipico stile italiano — raramente gli Azzurri vincono trofei internazionali in maniera spettacolare, ma c'è sempre grande dramma.