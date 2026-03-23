Grande partecipazione a Una Rondine vola in Friuli

Da lanazione.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 23 marzo 2026 –  Si è svolto con ampia partecipazione oggi lunedì 23 marzo, presso la sede della Fondazione Friuli a Udine, l’evento “ Una Rondine vola in Friuli ”, iniziativa promossa da Rondine Cittadella della Pace in collaborazione con le scuole del territorio e con il sostegno della Fondazione Friuli. L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale di un percorso educativo e territoriale che nei prossimi mesi coinvolgerà centinaia di studenti e docenti delle province di Udine e Pordenone, con l’obiettivo di sviluppare progettualità ad alto impatto sociale e rafforzare la coesione delle comunità locali. La giornata ha visto la presenza dei principali rappresentanti delle istituzioni del territorio: il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, Daniela Patriarca per la Regione Friuli Venezia Giulia e l’arcivescovo Riccardo Lamba. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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