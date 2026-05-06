Sono passati cinquant’anni dal terremoto che devastò Gemona e altre zone del Friuli, lasciando dietro di sé macerie e un grande dolore tra le persone coinvolte. I volontari si sono impegnati in operazioni di soccorso, scavando tra le macerie a mani nude per trovare eventuali sopravvissuti. In un’altra vicenda storica, la decisione di un politico di evitare un fallimento ha avuto ripercussioni significative su un’area colpita da un terremoto, come quella del Belice.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i volontari a scavare tra le macerie a mani nude?. Perché la scelta di Aldo Moro evitò il fallimento del Belice?. Cosa spinse gli imprenditori friulani a riaprire le fabbriche il giorno dopo?. Come ha trasformato il sisma la posizione strategica del Friuli verso l'Europa?.? In Breve Gestione fondi affidata ai sindaci su intuizione politica di Aldo Moro.. Priorità economica data alle fabbriche su indicazione del Vescovo Battisti.. Spostamento donne e bambini verso il mare nel settembre 1976.. Nascita della Protezione Civile dall'esperienza di alpini e vigili del fuoco.. Cinquant’anni fa, il 6 maggio 1976, la notte a Gemona si trasformò in un incubo per Toni Capuozzo e i suoi amici arrivati in città poco prima della mezzanotte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, 50 anni fa: tra le macerie di Gemona tra mani nude e dolore

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