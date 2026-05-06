Friuli 1976 dal disastro una lezione di amore

Cinquant'anni fa, un terremoto di magnitudo significativa colpì il Friuli, lasciando un segno profondo nella regione. I residenti si riferivano all’evento con termini come “orcolat” e “orcaccio”, parole dialettali che esprimono la violenza del sisma. La ricostruzione e i ricordi di quel disastro sono ancora vivi, testimoniando la forza di una comunità che ha affrontato la tragedia con determinazione.

ITALIA. Orcolat, orcaccio, così i friuliani hanno chiamato il terremoto che 50 anni fa sconvolse le loro vite. Un nome che evoca atmosfere fatate, echi di storie raccontate al fuoco del focolare, il fogolâr furlan, appunto, che per i friuliani è molto più che il grande camino attorno a cui si riunivano le famiglie, si ricevevano gli ospiti, si condividevano i momenti più importanti. Il fogolâr non è solo uno spazio della casa, ma un concentrato di valori: di unità, di accoglienza, di calore domestico, di cura, di amore.Per cercare di comprendere il peso dell’eredità di quella tragedia di 50 anni fa bisogna partire proprio da quell’orcaccio spaventoso, che si risvegliò all’improvviso la sera del 6 maggio 1976, alle 21 in punto, quando gran parte delle famiglie si trovava in casa.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Friuli 1976, dal disastro una lezione di amore Notizie correlate Terremoto Friuli 1976, 50 anni fa il disastro che segnò l’Italia – Le foto storicheEra il 6 maggio 1976 quando alle 21 di sera un violento terremoto colpì il Friuli, con epicentro vicino a Gemona del Friuli, causando devastazione in... Leggi anche: Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo; Terremoto del Friuli 1976: cronistoria, caratteristiche sismiche, danni e lezione del Modello Friuli; Friuli 1976: una story maps racconta le storie di una comunità tornata a vivere; Friuli, 50 anni fa il terremoto. La solidarietà dell'Anaao. Friuli 1976, dal disastro una lezione di amoreITALIA. Orcolat, orcaccio, così i friuliani hanno chiamato il terremoto che 50 anni fa sconvolse le loro vite. ecodibergamo.it Terremoto Friuli 1976, 50 anni fa il disastro che segnò l’Italia – Le foto storicheEra il 6 maggio 1976 quando alle 21 di sera un violento terremoto colpì il Friuli, con epicentro vicino a Gemona del Friuli, causando devastazione in oltre ... lapresse.it Dai “tavoli dei saggi” alle grandi strutture del privato accreditato, passando per primari, manager e politica regionale. La sanità del Friuli Venezia Giulia muove oggi risorse enormi e influenza decisioni che partono da Trieste e arrivano fino agli ospedali del t - facebook.com facebook La storia di Giuseppe, ragazzino rimasto orfano nel terremoto del Friuli, che diventò volontario nella Protezione civile, 50 anni dopo x.com